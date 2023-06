Zwei Feuerwehrleute schauen sich den Mülleimer an, in dem es gebrannt haben soll. Foto: Klaus Plath up-down up-down Einsatz am Dienstag Alarm für die Feuerwehr Uetersen: Mülleimer raucht und stinkt An der Klosterkoppel Von Klaus Plath | 20.06.2023, 17:12 Uhr

Von ihren Arbeitsplätzen weg alarmiert wurden am Dienstag Feuerwehrleute aus Uetersen. Die freiwilligen Helfer mussten an die Straße An der Klosterkoppel ausrücken. Es war der Brand eines Mülleimers gemeldet worden.