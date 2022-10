Einsatzkräfte der Feuerwehr Uetersen vor dem Hochhaus An der Klosterkoppel. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Passiert An der Klosterkoppel: Küchenbrand im Hochhaus Von Klaus Plath | 25.10.2022, 16:06 Uhr

Großeinsatz für die Uetersener Feuerwehr. Am Dienstagvormittag wurde der Leitstelle in Elmshorn ein Feuer in einem Hochhaus An der Klosterkoppel gemeldet. In der betreffenden Wohnung sollte sich ein Mensch aufhalten.