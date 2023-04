Aus dem geöffneten Küchenfenster einer Wohnung im zweiten Obergeschoss dieses Mehrfamilienhauses am Kreuzmoor in Uetersen quoll schwarzer Rauch. Die Feuerwehr war vor Ort. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feueralarm Passiert am Kreuzmoor in Uetersen: Schwarzer Rauch quillt aus Küchenfenster Von Klaus Plath | 26.04.2023, 15:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Feuer in einer Wohnung am Kreuzmoor hat am Mittwoch die Feuerwehr Uetersen beschäftigt. Der Wehr war ein Küchenbrand gemeldet worden.