Auch viereinhalb Wochen nach dem Feuer in der Nacht steht der ausgebrannte Golf am Ossenpadd. Augenscheinlich interessiert sich niemand für das Wrack. Foto: Klaus Plath Nach Feuer im April Ausgebrannter Golf steht immer noch am Ossenpadd in Uetersen Von Klaus Plath | 23.05.2023, 14:00 Uhr

Noch immer steht das ausgebrannte Wrack des Golf 4 am Ossenpadd in Uetersen. Der Halter lässt sich nach dem Feuer vom 22. April, als sein Auto in Flammen aufging, Zeit beim Entfernen des Fahrzeugs. Das Ordnungsamt der Stadt verfolgt den Fall jedoch.