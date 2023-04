Vollbrand: Der Golf war nicht mehr zu retten. Foto: Klaus Plath up-down up-down Vermutet wird Brandstiftung Am Ossenpadd in Uetersen: Golf geht nachts in Flammen auf – Polizei ermittelt Von Klaus Plath | 22.04.2023, 07:59 Uhr | Update vor 30 Min.

Ein Golf 4 ist am frühen Samstagmorgen am Ossenpadd in Uetersen in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Pinneberg die Ermittlungen aufgenommen.