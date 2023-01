Mit zwei Einsatzfahrzeugen rast die Feuerwehr Heidgraben zum Eichenweg. Foto: Michael Gründel up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Am Eichenweg in Heidgraben piept ein Rauchmelder Von Klaus Plath | 21.01.2023, 14:29 Uhr

Die Feuerwehr Heidgraben musste am Freitagabend ausrücken. Am Eichenweg piepte ein Rauchmelder in einem Wohngebäude.