Wo ist das Feuer? Diese Gruppe suchte das Gebiet entlang des Münsterwegs ab. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Rauchentwicklung im Wald Alarm für die Feuerwehren Moorrege und Heist Von Klaus Plath | 18.08.2022, 16:57 Uhr

Am Donnerstagnachmittag (18. August) wurde der Leitstelle in Elmshorn eine Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet in Heist oder Moorrege gemeldet. Daraufhin wurden beide Wehren alarmiert. Der genaue Einsatzort war unklar.