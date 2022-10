Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brandobjekt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Vollalarm nach gemeldetem Zimmerbrand an der Paul-Mischke-Allee Von Klaus Plath | 08.10.2022, 17:45 Uhr

Ein gemeldeter Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Paul-Mischke-Allee in Uetersen führte am Sonnabend zu einem Vollalarm für die Rosenstädter Wehr. Im Einsatz waren auch die Polizei und ein Rettungswagen.