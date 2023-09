Wieder einmal ein Feuerwehreinsatz am Gerberplatz in Uetersen. Mit drei Fahrzeugen macht sich die Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) auf in Richtung Edeka-Jensen. Was ist dort passiert?

Auch das Drehleiterfahrzeug der Uetersener Feuerwehr fährt auf den Gerberplatz. Foto: Klaus Plath

Die Räumung des Lebensmittelriesen am Uetersener Gerberplatz erfolgt blitzschnell. Noch bevor Feuerwehr und Polizei eintreffen, befinden sich Personal und Kunden draußen vor der Tür.

Melder löst aus

Am Mittwochmargen (26. Juli) hatte die Brandmeldeanlage des Supermarkts ausgelöst und die Feuerwehr so auf den Plan gerufen.

Die konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Denn die Ursache war schnell entdeckt: Im Moment des Öffnens des Brötchenofens schoss heißer Wasserdanpf und etwas Rauch nach oben und erfasste einen in die Decke des Markts eingebauten Melder. Der löste auf und setzte die Rettungskette in Gang.

Insofern und weil die Anlage von der Feuerwehr schnell zurückgestellt werden konnte, durften die Mitarbeiter von Edeka-Jensen schnell an ihre Arbeitsplätze zurückkehren und setzten auch die wartenden Kunden ihren Einkauf schließlich fort.

Zwei der drei ausgerückten Feuerwehrfahrzeuge parkten direkt bei Edeka-Jensen. Foto: Klaus Plath

Der Einsatz, der nur wenige Minuten nach 8 Uhr begonnen hatte, endete schon nach etwa 15 Minuten mit der Entwarnung durch Einsatzleiter und Wehrführer Frank Girnus.