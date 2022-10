Einsatzleiter Frank Girnus (rechts) bespricht sich mit einem Kameraden. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehreinsatz in Uetersen Passiert am Kreuzmoor: Mann schläft ein und vergisst den Braten in der Röhre Von Klaus Plath | 14.10.2022, 19:32 Uhr

An der Straße Kreuzmoor in Uetersen hat es am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. In einer Einzimmerwohnung sollte es brennen.