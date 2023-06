Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonnabend (3. Juni) gegen 4.30 Uhr in der Früh etwas im Umfeld der Straße Möllers Park bemerkt haben. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Möllers Park Festnahme nach versuchtem Einbruch in Tierarztpraxis in Wedel Von Inge Jacobshagen | 05.06.2023, 16:29 Uhr

In Möllers Park in Wedel versuchte ein 33-jähriger Mann, in eine Tierarztpraxis einzubrechen. Das misslang. Das Fahrrad, mit dem er floh, war gestohlen. Zudem führte der Mann vermeintliche Drogen mit sich.