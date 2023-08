Unentgeltlich für alle Bürger 2. Ehrenamtsmesse am 26. August in Uetersen: Die Stadtbücherei ist mit großem Programm dabei Von Klaus Plath | 18.08.2023, 10:00 Uhr In diesem Gebäude befindet sich die Stadtbücherei Uetersen. Foto: Michaela Eschke up-down up-down

Zum zweiten Mal findet in der Stadthalle Uetersen eine Messe für Vereine und Verbände statt. Für alle also, die in der Stadt ehrenamtliche Arbeit für Dritte leisten. Das Motto diesmal lautet: Ein Fest für Vereine. Initiatorin ist die Stadt Uetersen.