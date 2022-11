Monja Buche, Leiterin der Familienbildung Wedel (FBS), freut sich auf die neuen Räume in der Bahnhofstraße 58 in Wedel. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Familienbildung Wedel Auch die Verwaltung zieht in die Bahnhofstraße Von Bastian Fröhlig | 09.11.2022, 10:00 Uhr

Die Kursräume der Familienbildung Wedel ziehen in die Bahnhofstraße – in die Räume, in denen sich bisher „Das etwas andere Café“ befand. Nun soll auch die Verwaltung im Gebäude Platz finden – und die Räume am Rathausplatz freimachen.