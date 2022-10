So sieht es derzeit noch am Bahnhof Tornesch aus. Foto: Susi Große up-down up-down Für drei Bike-and-Ride-Anlagen Marode Fahrradgarage am Bahnhof Tornesch: Wann wird sie abgerissen? Von Susi Große | 20.10.2022, 19:00 Uhr

Schon seit Jahren wird der Abriss der in die Jahre gekommenen Fahrradgarage am Bahnhof Tornesch geplant. Nun steht der Neubau von drei modernen Bike-and-Ride-Anlagen als Ersatz in den Startlöchern. Doch wann soll der alte Holzschuppen weichen?