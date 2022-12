Auf Bestreben der Bürgerinitiative Starke Schiene im Kreis Pinneberg wird seit 2015 ab Tornesch ein zusätzlicher morgendlicher Zug eingesetzt. Ab 12. Dezember verdoppelt sich dessen Sitzplatzanzahl. Foto: Michaela Eschke up-down up-down Fahrplanwechsel 2022 7.20-Uhr-Zug ab Tornesch: Doppelt so viele Sitzplätze ab 12. Dezember Von Susi Große | 10.12.2022, 07:00 Uhr

Gute Nachrichten für Pendler zwischen Tornesch, Pinneberg und Hamburg: Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember fährt der 7.20-Uhr-Zug ab Tornesch künftig in Doppeltraktion zum Hauptbahnhof. Das bedeutet, es stehen dann doppelt so viele Sitzplätze zur Verfügung.