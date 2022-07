Dieser Trecker stürzte mit dem 41-Jährigen in eine Wetter. Er wurde später aus dem Gewässer gezogen. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Bei Unfall schwer verletzt Treckerfahrer kippt in Neuendeich in einen Graben Von Klaus Plath | 01.07.2022, 13:54 Uhr

Mit schweren Verletzungen ist ein 41 Jahre alter Treckerfahrer ins Krankenhaus gekommen. Sein Gefährt kippte am Donnerstagabend (30. Juni) in Neuendeich in einen Graben.