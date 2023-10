Fachkräftemangel Neustart mit 40: So hat Romy Freyer aus Wedel ihren Traumberuf in der Pflege gefunden Von Thomas Pöhlsen | 21.10.2023, 16:00 Uhr Unter Aufsicht ihrer Praxisanleiterin Manuela Zimmermann (Mitte) misst die Auszubildende Romy Freyer in der Kursana Residenz Wedel bei Bewohner Hermann Claasen den Blutzucker. Foto: Privat up-down up-down

Es hat ein bisschen gedauert, gab berufliche Umwege, die ihrer Lebenssituation geschuldet waren, aber mit Anfang 40 hat die Wedelerin Romy Freyer in der Pflege ihre Berufung gefunden. Was diesen Beruf für sie so besonders macht.