In Schuhkarton abgestellt „Sicheres Todesurteil": Bartagamen in Uetersener Wald ausgesetzt Von Caroline Warmuth | 03.05.2023, 13:32 Uhr

Das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop muss sich um zwei Bartagamen kümmern. Die beiden Schuppenkriechtiere sind in Uetersen in einem Waldstück ausgesetzt worden und wären dort vermutlich gestorben, wenn sie niemand gefunden hätte.