Über die Einweihung des Anbaus des evangelisch-lutherischen Kindergartens in Tornesch freuen sich Kirchengemeinderatsvorsitzender Peter Pox (von rechts), Bürgermeisterin Sabine Kählert, Andreas Brenner, Geschäftsführer des Kita-Werkes des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein, Kita-Leiterin Martina Droste und Susanne Wagner, Vorsitzende des zuständigen städtischen Ausschusses. Foto: Thomas Pöhlsen Mehr Kita-Plätze Erweiterung des kirchlichen Kindergartens in Tornesch eingeweiht Von Thomas Pöhlsen | 19.07.2023, 16:57 Uhr

Die Erweiterung des kirchlichen Kindergartens am Wachsbleicherweg in Tornesch ist offiziell eingeweiht worden. Damit wird der Mangel an Kita-Plätze weiter gelindert.