Notlösung für offenen Ganztag Erstklässler der FES in Uetersen werden bald in der Stadthalle betreut Von Michaela Eschke | 13.10.2023, 10:00 Uhr In der Stadthalle wird schnellstmöglich eine Betreuungsgruppe für Erstklässler der FES eingerichtet, sobald das nötige Personal gefunden wurde. Archivfoto: Michaela Eschke

Mit der Bereitstellung der Stadthalle könnte der Betreuungsnotstand an der FES bald gelindert sein, wenn auch nicht alles optimal ist. So ist das Spielen im Freien an diesem Standort nicht möglich.