Bürgermeister Uwe Hüttner und Gattin. Vorn: Pastorin Susanne Schmidtpott und Mitorganisator, Dieter Herrmann Foto: Kirsten Heer up-down up-down Mit Bildergalerie Die Tradition lebt in Holm: Erntedank mit Festumzug durch das Dorf Von Kirsten Heer | 03.10.2022, 13:13 Uhr

Endlich wieder Erntedank in Holm mit großem Festumzug. Was die Coronapandemie zwei Jahre verhindert hat, konnte am Sonntag (2. Oktober) in Holm wieder stattfinden.