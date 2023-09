Menschenleben in Gefahr, Einsatzort Elbe Hetlingen: Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen setzte ein Notruf die Alarmierung für ein Großaufgebot an Feuerwehr, DLRG und Rettungskräften in Gang. Um 17.28 Uhr gab am Dienstag (5. September) die Kooperative Regionalleitstelle West die Einsatzbeschreibung raus. Vorausgegangen war der Fund von Bekleidung am Elbstrand an der Hetlinger Schanze.

Neben der Ortsfeuerwehr Hetlingen mobilisierten auch die Wehren aus Wedel, Uetersen und Holm Kräfte. Die Feuerwehr Tornesch schickte eine Drohne zur Erkundung auf den Weg. Außerdem wurden Feuerwehrtaucher aus Itzehoe alarmiert. Dazu kamen DLRG Wedel, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, Polizei und ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle. Von dort gab es dann nach einiger Zeit Entwarnung – als rückgemeldet wurde, dass ein Schwimmer wohlbehalten wieder an Land angetroffen werden konnte.

Erst vor zwei Wochen – am Montag, 21. August – hatten Passanten den Notruf am Hetlinger Elbstrand gewählt, weil sie eine Person im Wasser entdeckt hatten, die hilflos erschien. Auch dabei wurde eine Vielzahl an Rettungskräften auf den Weg geschickt, bevor letztlich klar war, dass der Mann selbstständig das Ufer erreichen konnte und lediglich schwimmen gegangen war.