Manni Langer (links) und Michael Frei (rechts) vom Organisationsteam des Heidgrabener Benefizkonzerts zugunsten der Ukraine-Hilfe übergeben an den Flüchtlingskoordinator des Amtes Geest und Marsch Südholstein Dieter Norton den Reinerlös des Konzertabends in Höhe von 2000 Euro. FOTO: Sylvia Kaufmann Spendenübergabe Heidgrabener Benefizkonzert brachte 2000 Euro für Ukraine-Hilfe ein Von Klaus Plath | 15.06.2022, 06:00 Uhr

Vor dem Heidgrabener MarktTreff wurde am Abend des 7. Mai zugunsten der Ukraine-Hilfe gerockt. Nun wurde der Reinerlös in Höhe von 2000 Euro an den Flüchtlingskoordinator des Amtes Geest und Marsch Südholstein (Gums) Dieter Norton übergeben.