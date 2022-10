Die Tornescher Verwaltung schlägt den Politikern im Bauausschuss vor, die städtische Straßenbeleuchtung außer in Unterführungen und an den großen Kreuzungen nachts von 1 Uhr bis 4.30 Uhr auszuschalten. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Einsparung von Energie Tornesch: Bauausschuss berät über Einschränkung der Straßenbeleuchtung Von Sylvia Kaufmann | 08.10.2022, 11:52 Uhr

Um den Energieverbrauch in Tornesch zu senken, hat nun der Bauausschuss eine Vorlage der Verwaltung auf dem Tisch, in der es um die stundenweise Abschaltung der städtischen Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden geht.