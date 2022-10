Wer kann das noch bezahlen? Die Preise für Gas vervielfachen sich. Foto: IMAGO/MiS up-down up-down Energiepreis-Explosion Wedels Politik will die Beratungsoffensive Von Inge Jacobshagen | 16.10.2022, 18:30 Uhr

Wie kommt man an das Geld aus den Fördertöpfen von Bund und Land? Für diejenigen, die ihre Gasrechnung bald nicht mehr bezahlen können, soll in Wedel das Angebot an Beratung massiv ausgebaut werden.