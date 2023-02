Beides noch auf der To-do-Liste: Straßenbeleuchtung und das Feuerwehrhaus (Montage). Foto: Tina Wollenschläger up-down up-down Status quo und Zukunftsmusik Energie sparen und Klimaschutz: Das hat Moorrege noch vor Von Tina Wollenschläger | 04.02.2023, 09:00 Uhr

Schleswig-Holstein will bis 2040 klimaneutral werden. Doch was bedeutet das für Moorrege? Energiesparen, den gemeindlichen Fußabdruck verringern, doch ohne die Moorreger an Bord geht es nicht. Ein Ausblick.