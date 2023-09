Naturkundliche Wanderung über das Fährmannssander Watt

Das Elbmarschenhaus Haseldorf bietet für Freitag, 8. September, gemeinsam mit dem Nabu Hamburg eine naturkundliche Wanderung über das Fährmannssander Watt an. Start der Exkursion im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Elbetage“ ist um 15.30 Uhr in Wedel. Bei der rund dreistündigen Wanderung werden unter anderem Bodenverhältnisse, Fauna und Flora sowie die Entwicklung des Süßwasserwatts – nach Angaben des Elbmarschenhauses eine der größten Flächen ihrer Art in ganz Europa – und geplante Maßnahmen zur Aufwertung dieses einmaligen Lebensraums Themen sein. Experten werden in lockerer runde Fragen der Teilnehmer beantworten.

Wer mitgehen möchte, sollte wetterfeste Kleindung, eigene Gummistiefel und Verpflegung dabei haben und mindestens 16 Jahre alt sein. Als Teilnahmebeitrag bittet der Nabu um eine Spende in Höhe von 8 Euro. Weitere Infos ( auch zu anderen Veranstaltungen der „Elbetage“) und Anmeldung unter: https://hamburg.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-und-projekte/elbe-tage/index.html og

DRK Hetlingen organisiert Blutspende am 8. September in der Mehrzweckhalle

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hetlingen organisiert für Freitag, 8. September, einen Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle der Gemeinde, Hauptstraße 65. Zwischen 15.30 und 19.30 Uhr können sich Spendenwillige für einen Termin anmelden, um besser organisieren und kurze Wartezeiten gewährleisten zu können. Kurzentschlossene können allerdings laut DRK-Chefin Ute Hein ebenfalls vorbeikommen.

Als Stärkung hält das DRK ein italienisches Büfett vor. Unter allen Teilnehmern werden zudem drei Gutscheine vom Hetlinger Restaurant Elbstil, einer Wedeler Eisdiele und einer Bäckerei verlost. Erstspender erhalten einen Kino- oder Tankgutschein. Anmeldungen online unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine oder telefonisch unter der Nummer (0800) 1194911. og

TSV Heist lädt ein zum Mitmachkonzert mit Kinder-Liedermacher Reinhard Horn

Auf Einladung des TSV Heist gestaltet der bekannte Kinder-Liedermacher Reinhard Horn am Sonnabend, 7. Oktober, ein Mitmach-Konzert in der Wilhelm-Grote-Halle in Heist, Hauptstraße 53. Der Vorverkauf der Karten, die 2 Euro pro Person kosten, hat bereits begonnen. Die Tickets sind immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des TSV sowie bei Spartenleiterin Diana Tschachschal erhältlich. Auch am Veranstaltungstag können gegebenenfalls noch Restkarten erworben werden, die Teilnehmerzahl ist laut TSV-Geschäftsführerin Christiane Lohse allerdings begrenzt.

Ab 14.30 Uhr wird es am 7. Oktober ergänzend zum Konzert ein Rahmenprogramm geben mit Verkauf von Waffeln, Popcorn, Zuckerwatte, Getränken und Grillwürstchen, dazu Kinderschminken und weitere Überraschungen, so Lohse. Zudem verlost der TSV als Vorbereitung auf das Konzert 10 CDs von Reinhard Horn. Wie man teilnehmen kann sowie weitere Informationen unter info@tsvheist.de oder auf der Homepage www.tsvheist.de. og