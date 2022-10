50 deutsche Mitarbeiter der Vereinten Nationen sind in dem Buch „Wir sind UNO“ von Ekkehard Griep porträtiert. Symbolfoto: Eduardo Munoz/Pool Reuters/AP/dpa up-down up-down Lesung im Reepschlägerhaus Wedel: Ekkehard Griep gibt Einblicke hinter Kulissen der UNO Von Kristina Sagowski | 25.10.2022, 12:00 Uhr

Der Politikwissenschaftler hat in seinem Buch „Wir sind UNO” spannende Interviews mit 50 deutschen Mitarbeitern der Vereinten Nationen aufgeschrieben. Am 10. November liest er im Reepschlägerhaus in Wedel.