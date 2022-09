Kurskoordinatorin Ruth Cymbalista im Gespräch mit Anas Allabed, einem Teilnehmer des allgemeinen Integrationskurses des Einwandererbundes in Räumen der Uetersener Parkstraße. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Einwandererbund in Uetersen Deutschkursus: Integrieren geht nur mit Sprachkenntnissen Von Sylvia Kaufmann | 05.09.2022, 17:09 Uhr

Nach coronabedingter Pause bietet der Einwandererbund auch in Uetersen wieder einen allgemeinen Integrationskursus an. Er umfasst 600 Unterrichtseinheiten zum Erlernen der deutschen Sprache. Am 5. September wurden 19 Teilnehmer begrüßt. Sie kommen vorwiegend aus der Ukraine.