Ein Feuerwehrfahrzeug aus Uetersen ist an der Reuterstraße vorgefahren. Foto: Klaus Plath Passiert am Samstagmorgen Zwei Feuerwehr-Einsätze in Uetersen: Brandmeldeanlage löst aus – Feuer im Mülleimer Von Klaus Plath | 08.07.2023, 09:50 Uhr | Update vor 41 Min.

Eine Brandmeldeanlage in einem Objekt an der Reuterstraße in Uetersen hatte am Samstagmorgen ausgelöst. Drei Feuerwehrfahrzeuge machten sich auf den Weg.