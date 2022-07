Für die Feuerwehr gab es nicht mehr viel zu tun, außer den Brandort mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Baumstumpf in Flammen Tornesch: Verwaltungsmitarbeiterin löscht Feuer am Rathaus Von Susi Große | 15.07.2022, 12:48 Uhr

Am Tornescher Rathaus an der Wittstocker Straße hat am Donnerstag (14. Juli) um kurz vor 18 Uhr ein Baumstumpf gebrannt. Das Feuer wurde von den Mitarbeitern schnell entdeckt und gelöscht.