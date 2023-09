Bäume binden CO₂ und sorgen auch so für ein besseres Klima. Wer Bäume pflanzt, der tut also auch für die Umwelt etwas Gutes. Am 3. Oktober wird die Stadt Uetersen zum Baumpaten, pflanzt drei Bäume an der Gorch-Fock-Straße.

Foto: Klaus Plath