Dunstabzug fängt Feuer Eine verletzte Bewohnerin nach Küchenbrand in Wedel Von Oliver Gabriel | 22.09.2023, 17:32 Uhr Die Feuerwehr Wedel war mit drei Fahrzeugen am Einsatzort. Symbolfoto: Freiwillige Feuerwehr Wedel

In einem Mehrfamilienhaus am Galgenberg in Wedel hat Donnerstagabend eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen. Eine Bewohnerin flüchtete sich vor dem Qualm auf den Balkon.