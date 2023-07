In Wedel wurde in der Nacht zu Sonntag, 2. Juli, zweimal eingebrochen. Symbolfoto: Imago/Jalephoto up-down up-down Die Polizei ermittelt Einbrüche in Wedel: Täter reißt Rentnerin aus dem Schlaf Von Oliver Gabriel | 03.07.2023, 17:33 Uhr

Durch Geräusche in ihrer Wohnung an der Feldstraße wurde Sonntagnacht eine Wedelerin geweckt: Ein Einbrecher, der im Schutz der Dunkelheit fliehen konnte. Auch in der Boockholtzstraße wurde eingebrochen.