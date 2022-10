Die Täter stiegen abends zwischen 18.15 und 21.50 Uhr ein. Symbolfoto: dpa up-down up-down Rehnaer Straße Zwei Einbrüche in Holm: Diebe stehlen Goldmünzen und Tennisschläger Von Bastian Fröhlig | 17.10.2022, 17:38 Uhr

Unbekannte haben Freitagabend in zwei Einfamilienhäuser an der Rehnaer Straße in Holm eingebrochen. Die Täter wurden möglicherweise beobachtet.