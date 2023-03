Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Freitagabend 20 Uhr bis Sonnabend 9.30 Uhr ein. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Kripo ermittelt Einbruch in Wedeler Yoga-Studio an der Rolandstraße Von Oliver Gabriel | 20.03.2023, 14:47 Uhr

Versuch des besonders schweren Diebstahls in einem Yoga-Studio in Wedel: In der Nacht zu Sonnabend, 18. März, kam es zu einem Einbruch. Der oder die Täter entkamen aber wohl ohne Beute.