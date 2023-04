Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die in ein Wohnhaus an der Uetersener Straße Große Twiete eingedrungen sind. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Die Polizei sucht jetzt Zeugen Uetersener Einfamilienhaus betroffen: Diebstahl in der Großen Twiete Von Klaus Plath | 24.04.2023, 16:01 Uhr

Unbekannte sind in ein Wohnhaus an der Großen Twiete in Uetersen eingebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie Hinweisgeber.