Polizei sucht Zeugen Dreister Einbruch in Uetersener Doppelhaushälfte: Kamera hält die Tat fest Von Klaus Plath | 03.05.2023, 15:31 Uhr

Die Kamera hat ihn entdeckt. So kann der Einbrecher, der am Sonntag (30. April) in ein Wohnhaus an der Uetersener Alsenstraße eingestiegen ist, gut beschrieben werden. Die Polizei sucht zudem Zeugen.