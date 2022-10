Die Einbrecher erbeuteten bei dem Einbruch in die Praxisräume Bargeld. Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Tierarztpraxis in Wedel Von Bastian Fröhlig | 28.10.2022, 13:14 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag (27. Oktober) in eine Tierarztpraxis in der Straße Möllers Park in Wedel eingebrochen.