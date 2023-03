Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Symbolfoto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofit up-down up-down In der Holmer Straße Unbekannte brechen in Reihenhaus in Wedel ein Von Inge Jacobshagen | 08.03.2023, 16:17 Uhr

Am Dienstagabend ist in Wedel in der Holmer Straße eingebrochen worden. Die Polizei grenzt die Tat auf den Zeitraum zwischen 17 und 20 Uhr ein.