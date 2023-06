Die Polizei musste einen Einbruch mitten am Tag aufnehmen, diesmal in Uetersen (Kreis Pinneberg) am Pracherdamm. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Zeugenaufruf der Polizei Einbrecher kommen wieder vormittags: Einfamilienhaus am Pracherdamm in Uetersen im Visier Von Thomas Pöhlsen | 20.06.2023, 12:24 Uhr

Wieder einmal ein Einbruch am helllichten Tag im Kreis Pinneberg, diesmal in Uetersen am Pracherdamm. Am Montagvormittag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein.