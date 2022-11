Die Täter kamen nachts und brachen eine Tür auf. Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down Polizei sucht Zeugen Versuchter Einbruch in Uetersener Kosmetikstudio Von Sylvia Kaufmann | 28.11.2022, 16:19 Uhr

In der Nacht zu Freitag (25. November) ist es in Uetersen zu einem Einbruch in ein Kosmetikstudio gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.