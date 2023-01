Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in ein Fachgeschäft am Uetersener Großen Sand eingedrungen sind. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Am Großen Sand Uetersen: Einbrecher dringen in Geschäft für Wohnaccessoires ein Von Klaus Plath | 02.01.2023, 16:06 Uhr

In der Nacht zum 29. Dezember haben Unbekannte Geld gestohlen, nachdem sie gewaltsam in ein Fachgeschäft in Uetersen eingedrungen sind. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber.