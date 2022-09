Einbrecher drangen in ein Friseurgeschäft in Tornesch ein. Symbolfoto: Anke Schneider up-down up-down Einbruch in Friseurgeschäft Tornesch: Täter klauen Tresor und Bargeld Von Florian Kleist | 08.09.2022, 14:58 Uhr

Der Einbruch ereignete sich irgendwann zwischen Sonnabendmittag und Dienstagmorgen: In dieser Zeit drangen die Täter in das Friseurgeschäft in Tornesch ein. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.