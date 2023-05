Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, um einen Einbruch in Heidgraben aufzuklären. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrecher stehlen Schmuck und Geld aus Einfamilienhaus in Heidgraben Von Klaus Plath | 05.05.2023, 16:51 Uhr

Einbrecher sind am Donnerstag (4. Mai) in ein Einfamilienhaus in Heidgraben eingedrungen. Sie haben Schmuck und Geld gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.