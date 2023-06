Zwei Unbekannte versuchten vermutlich, durch ein gekipptes Fenster ins Gebäude zu gelangen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte up-down up-down Verdächtige nutzen Leiter Einbrecher wollen in Haselau durch gekipptes Fenster in Haus einsteigen Von Oliver Gabriel | 26.06.2023, 13:47 Uhr

Zwei Unbekannte hatten am Freitag (23. Juni) in Haselau eine Leiter an ein Einfamilienhaus gestellt und wollten vermutlich durch ein geöffnetes Fenster einbrechen. Als ein Zeuge sie bemerkte, sind sie geflohen.