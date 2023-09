Zeugen gesucht Einbrecher machen nur kleine Beute in Tornescher Schlachterei Von Thomas Pöhlsen | 18.09.2023, 14:48 Uhr Nur Münzgeld im zweistelligen Bereich haben Einbrecher in Tornesch in einer Schlachterei erbeutet. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa up-down up-down

Nur kleine Beute, die Polizei spricht von einem zweistelligen Geldbetrag, haben Einbrecher in Tornesch (Kreis Pinneberg) am Wochenende in einer Schlachterei in der Friedrichstraße gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.