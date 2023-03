Wer einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt, sollte nicht den Helden spielen, sondern die Polizei rufen. Foto: imago stock&people up-down up-down In der Lindenstraße Einbrecher durchsuchen Wohnung in Wedel am helllichten Tag Von Kristina Sagowski | 14.03.2023, 16:00 Uhr

Erneut ist in eine Wohnung in Wedel, diesmal in der Lindenstaße eingebrochen worden. Die Redaktion hat bei der Polizei-Pressestelle nachgefragt, ob sich Einbrüche häufen und wie wichtig Zeugen sind.