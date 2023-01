Eine Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Symbolfoto: via www.imago-images.de up-down up-down Videokamera filmt Täter Einbrecher dringt gewaltsam in Holmer Apotheke ein Von Oliver Gabriel | 17.01.2023, 16:41 Uhr

Einbruch in die Apotheke an der Hetlinger Straße in Holm am Montagabend (16. Januar). Der Täter flieht nach kurzer Zeit ohne Beute. Eine Fahndung bleibt erfolglos.