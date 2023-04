In Tornesch werden Schöffen gesucht, die die Richter bei der Rechtssprechung unterstützen. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down Ehrenamt in der Justiz In Tornesch werden Schöffen und Jugendschöffen gesucht Von Thomas Pöhlsen | 13.04.2023, 13:00 Uhr

Ohne Schöffen funktioniert die Justiz in Deutschland nicht. Wer sich in der Rechtspflege engagieren will, kann sich derzeit bei der Stadt Tornesch bewerben.